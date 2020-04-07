Челябинск, , 16:56 — REGNUM В Челябинске два местных жителя осуждены за убийство своего собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Перед судом предстали граждане 1976 и 1978 года рождения. Преступление было совершено 22 декабря в 2018 году. В одной из квартир все трое распивали спиртные напитки. Пострадавший предположил, что один из собутыльников похитил его имущество. Он взял нож и потребовал вернуть. Затем оба собутыльника нанесли ему ножевые ранения, из-за которых он скончался.

Затем убийцы украли у него почти 22 тыс. рублей. Одному из них суд назначил 15 лет и 1 месяц строгого режима, а второму — 16 лет особого режима.

В пользу родственницы убитого с них взыщут по 600 тыс. рублей, а в счёт возмещения материального вреда солидарно — почти 27 тыс. рублей.