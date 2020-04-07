Сыктывкар, 7 апреля 2020, 16:54 — REGNUM В Коми будут ускоренно готовить медиков и волонтеров для оказания помощи людям в период пандемии. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
При этом врио Главы Республики Коми подчеркнул: необходимо беречь медицинских работников, которые уже находятся на передовой. По поручению Владимира Уйба в ближайшие дни медперсонал будет обеспечен медикаментами специфической противовирусной терапии, препаратами, повышающими иммунитет. Такие средства уже начали поступать в медицинские учреждения республики.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коми подтвержден 101 случай заражения коронавирусом. Положительные тесты сдали еще 111 человек, их проверяют в референс-центре. Трое пациентов умерли, один выздровел.