Москва, , 16:52 — REGNUM Северная Корея оказалась второй страной в мире после Китая, которая начала проводить противоэпидемические мероприятия в связи с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, рассказывая о том, как борются с распространением коронавируса в КНДР.

«Уже 22 января «Нодон Синмун» написала о том, что в Китае началась потенциально опасная эпидемия, — сказал Ланьков. — При этом, что очень необычно (учитывая желание КНДР не портить отношения с Китаем), там практически напрямую сообщалось со ссылкой на британцев, будто власти Китая умышленно скрывают масштабы происходящего. Это очень странно, учитывая то, что последние два года Северная Корея всячески пыталась не портить отношения с Китаем. После 26 января начал осуществляться комплекс мер. Часть мер известны хорошо, потому что о них написали в газетах, часть довели до дипломатов, а часть официально не объявлена, но о них известно из других источников».

Фактически, как подчеркнул Ланьков, получилось так, что Северная Корея — это вторая страна в мире, которая начала систематически проводить противоэпидемические мероприятия в связи с коронавирусом.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центрального чрезвычайного противоэпидемического штаба Северной Кореи Пак Мен Су заявил, что в стране не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом.