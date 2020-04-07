Москва, 7 апреля 2020, 16:52 — REGNUM Северная Корея оказалась второй страной в мире после Китая, которая начала проводить противоэпидемические мероприятия в связи с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 апреля заявил профессор Сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков, рассказывая о том, как борются с распространением коронавируса в КНДР.
Фактически, как подчеркнул Ланьков, получилось так, что Северная Корея — это вторая страна в мире, которая начала систематически проводить противоэпидемические мероприятия в связи с коронавирусом.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор центрального чрезвычайного противоэпидемического штаба Северной Кореи Пак Мен Су заявил, что в стране не зафиксирован ни один случай заражения коронавирусом.