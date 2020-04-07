Лондон, , 16:52 — REGNUM Пневмонии у британского премьер-министра Бориса Джонсона диагностировано не было, сообщил 7 апреля журналистам его официальный представитель.

По данным пресс-службы Джонсона, пока он находится под наблюдением врачей. Минувшей ночью его состояние было стабильным.

Отмечается также, что Джонсона лечат по стандартной схеме «с применением кислорода», при этом он «дышит самостоятельно». Механическая вентиляция лёгких, а также неинвазивная респираторная помощь пациенту не понадобились.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Джонсон в конце марта был помещён в карантин: у него выявили наличие коронавируса. 6 апреля он был госпитализирован, поскольку хуже себя почувствовал. Вечером его перевели в отделение интенсивной терапии.

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