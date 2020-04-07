Самара, , 16:59 — REGNUM Система, позволяющая вести контроль соблюдения режима самоизоляции, запущена 7 апреля в тестовом режиме в городе Кинели Самарской области. Об этом 6 апреля сообщил областной департамент информационной политики.

По сообщению пресс-службы ведомства, система, позволяющая жителям области получать разрешение на выход из дома в период самоизоляции с помощью QR-кодов полностью готова к запуску и будет опробована в Кинеле.

Отмечается, что в дальнейшем система будет внедрена на всей территории региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно постановлению губернатора Самарской области в регионе продлен режим самоизоляции для жителей до 12 апреля.

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