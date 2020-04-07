Ростов-на-Дону, , 16:48 — REGNUM Медицинские работники в Ростовской области, как и по всей России, находятся на передовой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На это в ходе заседания регионального штаба по борьбе с COVID-19 указал донской губернатор Василий Голубев, передаёт ИА REGNUM.

Глава региона выразил благодарности медикам, отметив, что специалисты, не жалея себя, борются за жизни сотен и даже тысяч людей.

ИА REGNUM напоминает, что донской губернатор призвал ужесточить контроль за ложными сообщениями о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе и своевременно реагировать на подобного рода информацию.

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