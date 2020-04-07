Грозный, , 16:45 — REGNUM В Чечне в условиях распространения коронавируса и нахождения граждан на самоизоляции оказывается помощь малообеспеченным продуктами питания и денежными средствами. За последние дни получили продуктовые наборы 45 411 семей. Об этом сообщил 7 апреля в своем телеграм-канале глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, в ближайшее время получат поддержку еще 33 тыс. семей. Им раздадут продуктовые наборы с мясом кур, хлебом и овощами. Помимо этого, по 20 тыс рублей получат 6190 семей.

На эти цели денежные средства выделил региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова по решению его президента Аймани Кадыровой.

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