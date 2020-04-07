Набережные Челны, Татария, , 17:21 — REGNUM Дельфинарий в Набережных Челнах 8 апреля в 11:00 мск предлагает посмотреть детскую программу «База морских супергероев» в режиме реального времени, сообщается на сайте учреждения.

Дельфинарий приглашает присоединиться к online шоу бесплатно, но если кто-то выразит желание оказать поддержку, приобрести билеты можно за символическую плату в 200 рублей, при этом их количество не ограничивается. Вырученные средства пойдут на закупку рыбы для дельфинов и морских котиков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 3 апреля представители разных видов спорта по всему миру проведут серию тренировок в прямом эфире в своих Instagram-аккаунтах. Присоединятся к акции «Тренируйся дома. Спорт — норма жизни» и спортсмены из Татарии.

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