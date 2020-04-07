Тверь, , 16:43 — REGNUM 220 системообразующих предприятий Тверской области, включённых в специальный перечень, смогут продолжить работу в период нерабочих дней с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Об этом говорилось 7 апреля на заседании облправительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Перечень был утверждён главой региона.

«В соответствии с Указом президента Российской Федерации сегодня мы рассматриваем перечни системообразующих предприятий Тверской области регионального и муниципального значения. В перечни включено более 200 предприятий в 12 отраслях, на которых трудятся более 65 тысяч человек. Эти предприятия смогут продолжить производственную деятельность, при условии строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», — сказал Игорь Руденя.

В перечень вошли предприятия сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма. Сегодня они дают порядка 40% регионального валового продукта.

В том числе в список вошли такие предприятия, как ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчерин», ПАО «Электромеханика», ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», ООО «Паулиг Рус», ООО «Коралл» и другие.

Предприятиями регионального значения определены 146 компаний, в штат которых входит более ста сотрудников или выручка превышает миллиард рублей. К предприятиям муниципального значения отнесли 74 предприятия с количеством сотрудников до 100 человек либо имеющих важное социально-экономическое значение для муниципалитета.

Как отмечалось, финансово-экономическое состояние системообразующих предприятий будет находить на постоянном мониторинге. В случае необходимости они смогут рассчитывать на господдержку.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта в Тверской области действует режим повышенной готовности. В регионе приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы.