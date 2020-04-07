Салехард, , 16:34 — REGNUM На Ямале «Газпромнефть» в рамках программы по противодействию распространению нового коронавируса в течение месяца будет бесплатно обеспечивать бензином и дизельным топливом транспорт медицинских служб городов Ноябрьска и Муравленко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

В ближайшее время компания передаст сервисные карты на обслуживание на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть».

Напомним, на Ямале на 7 апреля зарегистрировано 30 инфицированных новым коронавирусом.