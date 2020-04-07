Ново-Огарево, Московская область, , 16:32 — REGNUM Мнение истинных специалистов в области вирусологии крайне важным назвал президент России Владимир Путин 7 апреля на совещании с экспертами по вопросам борьбы с распространением коронавируса, которое проводилось в режиме видеоконференции.

Президент России отметил возросшую информированность граждан страны в области вирусологии.

Владимир Путин «Мы теперь все вирусологами, по-моему, стали. Вся страна вирусологи», — сказал глава государства.

Путин пояснил при этом, что крайне важным является мнение истинных специалистов в области вирусологии, на мнении этих людей основываются в настоящее время действия властей всех уровней в стране.

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