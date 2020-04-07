Пермь, , 16:33 — REGNUM В Пермском крае федеральная лаборатория подтвердила диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.

Напомним, за прошедшие сутки (на 7 апреля) в регионе официально подтвердили 11 новых случаев коронавируса, в том числе и у медсестры больницы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у пяти медработников инфекционной больницы подозревали коронавирус: у двух медиков появились симптомы пневмонии, подозрительные результаты были получены еще у трех сотрудников. Инфекционную больницу закрыли на карантин.

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