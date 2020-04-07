Белгород, , 16:34 — REGNUM Возможность сдать платный тест на COVID-19 каждым желающим рассматривают власти Белгородской области. Анализы могли бы делать в сетевых коммерческих лабораториях, сообщила журналистам на брифинге 7 апреля первый замруководителя регионального департамента здравоохранения Людмила Крылова.

По данным властей, эпидемиологическая обстановка в регионе по уровню заболеваемости COVID-19 относительно благополучная, масштабную диагностику всех желающих проводит не планируют. Обязательные бесплатные анализы на коронавирусную инфекцию круглосуточно делают две лаборатории, нагружать их дополнительной работой нецелесообразно. В тоже время региональный департамент здравоохранения прорабатывает вопрос сдачи платных анализов на базе сетевых коммерческих лабораторий.

С начала марта 2020 года в Центре гигиены и эпидемиологии провели уже 5,7 тысячи исследований, в Центре по борьбе со СПИДом сделан 201 тест.