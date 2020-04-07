Ростов-на-Дону, , 16:33 — REGNUM Информация о массовом увольнении сотрудников инфекционного отделения центральной горбольницы Каменска-Шахтинского в Ростовской области не соответствует действительности. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев в ходе заседания регионального штаба по борьбе с коронавирусом, передаёт ИА REGNUM.

По словам главы региона, появившееся сообщение является 100% фейком. Ни одного случая массового увольнения врачей в медицинских учреждениях Дона в настоящее время нет. Губернатор поручил усилить контроль за появлением ложной информации в СМИ.

ИА REGNUM сообщало, что в конце марта 2020 года появилась информация, что каменские врачи якобы пригрозили руководству массовым увольнением в связи с невозможностью противостоять COVID-19.

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