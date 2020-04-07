Москва, , 16:27 — REGNUM Режим самоизоляции соблюдают 90% жителей Москвы. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Всего в России, судя по результатам опроса, самоизолировались 81% граждан. В Москве этот показатель (по данным на 30 марта) — 90%.

Также ВЦИОМ сообщает, что 74% россиян считают, что от коронавируса можно защититься, 16% считают, что в любом случае коронавирусом переболеет практически всё население России.

Основными мерами борьбы с распространением инфекции респонденты назвали ограничение контактов и нахождение дома (76%), гигиену и использование антисептиков (58%), ношение маски или респиратора (30%).