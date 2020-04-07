Москва, , 16:23 — REGNUM Проблема с онлайн-обучением для детей — это, прежде всего, трудности мотивации и организации детей, считает профессиональный детский и семейный психолог Марина Зажигина. Об этом она заявила ИА REGNUM 7 апреля, комментируя проблемы с дистанционным обучением, с которыми столкнулись некоторые родители.

«В каком-то смысле, когда дети в классе на уроке выполняют задание учителя, им «некуда деваться». Они не могут отвлечься, или если даже отвлекаются, у учителя есть дисциплинарные и психологические меры воздействия на тех, кто «отлынивает». К тому же включается элемент коллективной работы, слабые ученики тянутся за сильными, есть элемент соревновательности (кто лучше выполнит работу). Находясь дома, дети теряют контакт друг с другом, а учитель ограничен в способах влияния. Контроль и вопросы мотивации попадают в зону родительской ответственности, а родители уже отвыкли от этой компетенции», — полагает психолог.

По ее мнению, онлайн-обучение класса, где дети видят друг друга на экране, а учитель ведёт урок в реальном времени сложнее организовать, чем индивидуальную работу каждого над домашним заданием.

«Но, на мой взгляд, делать такие «уроки по типу конференции» необходимо именно для мотивации детей. Здесь у учителя более сложная задача — не только держать внимание детей на предмете, но и поддерживать их взаимодействие. Это сродни работе психолога с онлайн-группой, где стоит всем дать высказаться и поделиться, а потом направить общение внимание на совместную работу», — пояснила Зажигина.

Она также предлагает делить класс на группы по 3−4 человека и просить детей сотрудничать в этих малых группах, предлагая взаимную помощь в выполнении домашних заданий.

«Для поддержания и усиления мотивации хорошо разработать систему бонусов — вознаграждения именно для работы онлайн. Это может быть или «освобождение» от какой-то внеклассной работы, или «вознаграждение» каким-то внеочередным допуском на олимпиаду, или гарантированный перевод в класс по более привлекательной специализации и т.п. То есть дети должны осознать, что им в хорошем смысле слова выгодно постараться. Это усилит мотивацию в классе, поскольку создаст дополнительную цель, к которой стоит стремиться. Но важно следить, чтобы цель была достижима, а ожидания тех, кто больше всех старается, не были обмануты», — резюмировала психолог.

Напомним, из-за мер по недопущению распространения коронавируса, в России школы перевели на дистанционное обучение до 30 апреля.