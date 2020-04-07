Черкесск, , 16:23 — REGNUM В Карачаево-Черкесии 6 апреля началась санитарная дезинфекция улиц и общественных территорий, в том числе подъездов многоквартирных домов и остановочных комплексов, сообщили в пресс-службах главы и правительства региона и мэрии столицы КЧР.

Во избежание распространения коронавирусной инфекции коммунальные службы республики также приступили к обработке специальными дезинфицирующими средствами помещений, в которых, как правило, бывает большое скопление людей.

Санитарная обработка ведётся безопасными для населения дезинфицирующими средствами, отметили в пресс-службе главы и правительства республики. В городе Черкесске, например, сотрудники управления ЖКХ применяют дезинфицирующее средство «Квартет», которое рекомендовал Роспотребнадзор.