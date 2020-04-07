Лилонгве, , 16:20 — REGNUM Летальный исход заражения вирусом SARS-CoV-2 впервые зарегистрирован в Малави, сообщает 7 апреля Agence France-Presse.

По данным минздрава африканской страны, скончалась женщина в возрасте 51 года. Она, отмечается, побывала не так давно в Великобритании.

Напомним, всего в Малави количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло восьми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о первых случаях заражения коронавирусом в Малави стало известно 2 апреля. Одна из заболевших перед этим посещала Индию.

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