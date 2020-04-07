Париж, , 16:16 — REGNUM Разработчики SnowRunner рассказали, какие обновления получит их проект в течение первого года после релиза. Трейлер с демонстрацией контента был опубликован 7 апреля на YouTube-канале компании Focus Home Interactive.

В течение года SnowRunner получит четыре расширения, каждое из которых добавит в игру новую локацию, а также автомобили и детали для них. Доступ к некоторым видам контента получат только обладатели премиального сезонного пропуска.

Напомним, релиз SnowRunner ожидается 28 апреля 2020 года. Игра будет доступна на PC, PS4 и Xbox One.

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