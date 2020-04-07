Брюссель, , 16:13 — REGNUM Сумма в €15 млрд будет собрана странами ЕС для помощи нуждающимся странам для борьбы с пандемией, сообщила 7 апреля журналистам председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Этот пакет внешней помощи будет направлен в страны «на поддержку здравоохранения и занятости». Коснётся помощь государств — партнёров ЕС, прежде всего стран Африки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Европейском союзе объявили, что будет организована военная группа (во взаимодействии с НАТО) для борьбы с пандемией.

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