Белгород, , 16:12 — REGNUM Два человека, о положительных тестах на COVID-19 которых стало известно 7 апреля, заболели после визита гостя из Москвы. Суммарно с ним контактировали 10 граждан, из них у четырёх инфицирование подтверждено лабораторно, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе.

Житель столицы приезжал в Белгород к двум родственным семьям. В общей сложности он общался с 10 гражданами. Инфицирование первых двух человек было подтверждено накануне, 7 апреля положительный результат пришёл на ещё двух белгородцев. Сам гость вернулся в столицу РФ и сейчас находится под наблюдением врачей.

В инфекционных стационарах Белгородской области сейчас под подозрением 16 пациентов, 1459 человек на самоизоляции. Общее число заболевших — 14.

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