Батам, Индонезия, 7 апреля 2020, 16:08 — REGNUM Индонезия и Сингапур договорились укреплять сотрудничество в области противодействия COVID-19 путем предоставления дезинфицирующих средств и различного медицинского оборудования, сообщает Antara.
Двустороннее сотрудничество было реализовано, в частности, путем передачи помощи сингапурской стороной мэру города Батам.
Сингапур передал 2100 литров дезинфицирующего средства в виде концентрата, который впоследствии будет смешан с водой, так что получится 210 000 литров дезинфицирующего средства, которые будут распределены среди жителей Батама.
Ожидается, что средство будет доставлено военно-морским флотом с военно-морской базы Чанги в Сингапуре в Батам 8 апреля 2020 года.
Посольство Индонезии выразило признательность Сингапуру за помощь и сотрудничество, а также за поддержку министерства здравоохранения в лечении индонезийских граждан в Сингапуре.
Как сообщало ИА REGNUM, более 17 тысяч человек в Индонезии зарегистрировались в качестве волонтеров для борьбы с коронавирусом.
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