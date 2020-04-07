Лос-Анджелес, США, , 16:07 — REGNUM Режиссёр предстоящего фильма «Не время умирать» Кэри Фукунага заявил, что он не планирует заниматься дополнительной работой над картиной в период пандемии коронавируса. Об этом 6 апреля сообщило издание Indie Wire.

Фукунага отметил, что заниматься дополнительной «полировкой» этой картины слишком дорого — даже с учётом масштабов фильма и имеющегося бюджета. Режиссёр считает, что фильм получился «великолепным» и с нетерпением ждёт его премьеры.

Напомним, из-за пандемии коронавируса премьеру «Не время умирать» перенесли на осень 2020 года. Этот фильм станет последней картиной Дэниэла Крейга в роли Джеймса Бонда.

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