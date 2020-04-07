Москва, , 16:07 — REGNUM В России до 25% обращений к медицинским страховщикам связаны с коронавирусом. Об этом заявил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе союза.

По словам Кузнецова, характер обращений в страховые медицинские организации сильно изменился в условиях распространения коронавирусной инфекции. Многие интересуются, как взаимодействовать с медицинскими учреждениями, не нарушая режима самоизоляции.

«Граждане обращаются на «горячие линии» страховых компаний, чтобы получить актуальную информацию о нововведениях и правилах поведения в непростой эпидемиологической ситуации», — заявил он.

Так, в марте 2020 года до 25% обращений были связаны именно с коронавирусной инфекцией. Основной объем запросов пришелся на конец месяца. Больше всего жителей волновал порядок получения больничного листа для иногородних пациентов, для женщин, чьи дети не посещают дошкольные учреждения. В том числе интересовались, как получить больничный лист, не посещая поликлинику.

Также страховщиков спрашивали о порядке получения плановой медицинской помощи. Больше всего этот вопрос волновал пациентов, страдающих хроническими заболеваниями. Кроме того, жители задавали вопросы, касающиеся получения полюса ОМС, так как многие боятся остаться без медицинской помощи в условиях самоизоляции.

На четвертом и пятом месте по популярности были темы получения средств защиты: медицинских масок, перчаток, дезинфекторов. Граждан России также волновал вопрос условий проведения теста на наличие коронавирусной инфекции.

В союзе отметили, что сейчас страховщики активно переформатируют свою работу и больше времени уделяют информированию населения: связываются с пациентами и сообщают о временном прекращении диспансеризации и профилактических осмотров. Также отмечается, что изменился характер жалоб: люди выражают недовольство, что вызванный на дом врач не берёт анализы на коронавирус, что увеличился сам срок ожидания вызванного на дом врача, жалуются на перенос консультаций врачей-специалистов.

«На сегодняшний день можно сказать, что страховая медицина справляется с вызовом пандемии. После выхода из нее заинтересованным сторонам — государству, страховому и медицинскому сообществам, пациентским организациям — необходимо будет объективно оценить работу каждого из участников системы, чтобы выработать максимально эффективный механизм не только реагирования на развитие экстремальных ситуаций, но и обеспечение необходимого уровня медицинской помощи гражданам, соответствующей современным требованиям», — заявил Дмитрий Кузнецов.