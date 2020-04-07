Екатеринбург, , 16:31 — REGNUM Свердловские чиновники ведут диалог с екатеринбургской епархией РПЦ, чтобы не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил вице-губернатор региона Павел Креков на брифинге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы сейчас ведём дополнительную работу с митрополией в этом отношении», — сказал Креков.

Ранее православные граждане собрались на праздник Благовещения в одном из храмов Екатеринбурга. Однако власти просят соблюдать всех режим самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждён 51 случай заражения новым коронавирусом. 25 человек уже удалось выписать, они здоровы.

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