Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Вера Сергеева просит Министерство иностранных дел эвакуировать 150 петербуржцев, застрявших в Таиланде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в партии.

Речь идет о 150 жителях Северной столицы, которые не могут покинуть зарубежное государство. Вера Сергеева оперативно обратилась в МИД по этому поводу.

«Подобные ситуации необходимо брать на особый контроль и в экстренном порядке организовывать всестороннюю помощь нашим соотечественникам, чтобы вернуть их на Родину», — отметила депутат.

Она уточнила корреспонденту ИА REGNUM, что переписка с туристами велась накануне.

Заметим, Россия приостанавливала прием рейсов с соотечественниками из-за коронавируса, но 7 февраля они были возобновлены — после 17:00 в Петербурге должен приземлиться первый самолет с эвакуированными туристами из Бангкока.

«Вряд ли за один день всё решилось, и они есть на этом рейсе, хотя я была бы счастлива», — добавила Сергеева.

Напомним, что в Ситуационно-кризисном центре при МИДе действует круглосуточная многоканальная горячая линия по номеру 8 (499) 678-12-03.

Оперативные дежурные принимают и обрабатывают обращения российских граждан, которые оказались в затруднительной ситуации за границей в связи с коронавирусом.

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