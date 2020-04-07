Ханты-Мансийск, , 16:02 — REGNUM В Югре прирост новых инфицированных коронавирусной инфекцией был ожидаем. Все подтверждённые 7 апреля 19 случаев выявлены у людей, которые давно находятся в изоляции либо под наблюдением врачей. Об этом заявила на брифинге 7 апреля заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.

«Текущая статистика ожидаема, и отвечает расчетным данным — на 1 случай заболевания приходится 11 контактов», — отметила она.

Из вновь выявленных десять случаев — в Ханты-Мансийском районе, три — в Ханты-Мансийске, два — в Мегионе, два — в Сургуте, два — в Югорске.

В целом в Югре на 7 апреля зарегистрировано 38 случаев заболевания коронавирусом, трое пациентов выздоровели. 13 человек были в контакте с ранее заболевшими и заразились, остальные приобрели COVID-19 за рубежом и на неблагополучных по коронавирусу территориях. Причём два пациента находятся в тяжёлом состоянии, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.