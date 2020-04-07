Нальчик, , 15:59 — REGNUM В Кабардино-Балкарии 7 апреля выписан из больницы первый пациент, вылеченный от коронавирусной инфекции. В госпитале продолжают оставаться еще семеро жителей региона, сообщили в минздраве КБР

«Из госпиталя особо опасных инфекций выписан первый выздоровевший. В госпитале остаются семь человек, заболевших коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении ведомства в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 апреля в Кабардино-Балкарии выявлено 13 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. У пяти заразившихся граждан болезнь протекает бессимптомно. Принято решение оставить их в режиме самоизоляции дома под контролем врачей.

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Напомним, информация о первых двух заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии появилась 21 марта. Заразившиеся — муж и жена — прибыли в республику из-за рубежа.