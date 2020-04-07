Москва, , 15:59 — REGNUM Следственное управление СКР в Башкирии проведёт проверку по факту распространения в социальных сетях фейкового видео о якобы побеге из больницы Уфы руководства медучреждения из-за подтверждённого коронавируса у ряда пациентов. Об этом 7 апреля ИА REGNUM сообщила официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

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Она уточнила, что процессуальная проверка организована по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

«Следствие выяснит обстоятельства видеосъёмки, установит лиц, распространивших несоответствующие действительности сведения, и даст правовую оценку их действиям», — добавила Петренко.

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Напомним, ранее в социальных сетях были распространены материалы, в которых утверждается, что руководство Республиканской клинической больницы Уфы через окно покинуло здание медучреждения из-за подтвержденного коронавируса у ряда пациентов. Опубликованные материалы сопровождаются видеозаписью. На самом деле эта информация не соответствует действительности и была официально опровергнута руководством больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля Республиканская клиническая больница имени Куватова в Уфе закрыта на карантин из-за возможной угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. По данным минздрава Башкирии, у пяти работников и двух пациентов установили диагноз «внебольничная пневмония». При этом COVID-19 ещё не подтверждён.