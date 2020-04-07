Минск, , 15:59 — REGNUM Александр Лукашенко выразил желание отправиться лечить людей от коронавируса, но министр здравоохранения Белоруссии заверил: «пока не надо». Об этом руководитель постсоветской республики заявил 7 апреля, заслушивая доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса.

«Мы будем обсуждать работу системы здравоохранения. На первый план выдвигается отрасль борьбы с инфекционными заболеваниями. Теснейшим образом проблема связана с экономикой нашей страны. Должен сказать, что в какой-то степени (я уже об этом намекал в интервью телекомпании «Мир»), возможно, и с будущим существованием нашей республики, потому что никто из вас не может сказать, что произойдет с миром после этой болезни и психоза, который породила эта болезнь. Мы не знаем замыслы лидеров крупных государств, как они воспользуются этой ситуацией. Но из истории мы знаем, что каждый пользуется ситуацией так, как он считает нужным и выгодным для себя», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

По её информации, в президентском дворце собрано 30 человек — чиновников правительства и других госорганов, руководителей учреждений здравоохранения и РНПЦ эпидемиологии и микробиологии.

«Наша тактика изначально была не фронтом идти и наступать, и это не потому, что так мне захотелось. Скажу честно, министр здравоохранения иногда мне говорил: давайте фронтом. Но фронта не получится, потому что мы в другой ситуации и ресурсы у нас другие. Китай мог локализовать ситуацию и окружить ее — у них полтора триллиона золотовалютных резервов и народ немножко другой», — поведал им Лукашенко.

Говоря о заболеваемости коронавирусом, он отметил, что она в Белоруссии не снижается, подчеркнув: «Пока система здравоохранения с этим справляется».

Он потребовал от правительства решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты — в учреждениях здравоохранения и аптеках. При этом Лукашенко пригрозил отставками.

«Я премьер-министра и правительство предупредил: если только к концу недели ответственные люди мне доложат, что чего-то не хватает в аптеках, магазинах или больницах, особенно для защиты врачей, — правительства не будет. Будут работать другие», — заявил Лукашенко.

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«Маску эту несчастную не можем сшить для населения. Они же идут шарфами закрываются (правильно делают), но неужели мы маску не можем сшить?», — спросил он.

Лукашенко также возмутился из-за резкого роста цен на средства защиты, а также продукты питания, отметив: «У нас этого быть не должно! Комитет госконтроля берет на себя ответственность и начинает жесточайшим образом щемить эти магазины и аптеки. Никому не позволено на этом наживаться! И не надо мне говорить, что цены поднялись на имбирь и лимон, на чеснок и цыбулю. Слушайте, лука у нас не хватает! Разбирайтесь».

Он также призвал уделить самое пристальное внимание защите здоровья врачей на фоне распространения коронавируса. Лукашенко посетовал: «Это не дело, что врач без перчаток, без маски принимает в поликлинике, где бы то ни было. Он должен хотя бы минимально быть защищен. Чтобы врачей не лечили. Врач должен лечить больных, а нам приходится врачей лечить. Слава богу, что не умирают, спасаем мы их. Недопустимо, когда специалисты и врачи выходят из строя».

Министр здравоохранения Владимир Караник получил от руководителя республики конкретное поручение: «Защити врачей».

«Каждый должен заниматься своим делом. Без паники, спокойно и красиво. Мы должны с вами победить красиво, мы должны спасти людей достойно», — сказал Лукашенко.

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