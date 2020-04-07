Ташкент, , 15:57 — REGNUM Военная техника в Узбекистане используется для пропаганды режима самоизоляции. Об этом 7 апреля заявил глава информационной службы министерства обороны республики Бахром Зулфинков на брифинге в агентстве информации и массовых коммуникаций.

По его словам, звукозаписывающее устройство ЗС-2 на базе БРДМ-82 предназначено для передачи звука на расстояние до 6 км. Представитель оборонного ведомства призвал избегать распространения паники и растерянности среди населения в связи с наличием военной техники на улицах.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 апреля в Узбекистане выявлено 504 случая заражения коронавирусом, 30 человек выздоровели, двое скончались. Сотрудники органов внутренних дел выявили более 30 тыс. нарушений с момента введения карантина.