Владимир, , 16:00 — REGNUM Во Владимирской области помощь пожилым людям, находящимся в самоизоляции, оказывают 320 человек. Именно столько добровольцев уже зарегистрировались на сайте движения «Мы вместе». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал волонтёр Михаил Мойсеянчик.

«По нашему региону на горячую линию всего пришло 440 заявок. По большей части, они касаются доставки еды и лекарств людям, которые старше 65 лет или живут одни, оплаты ЖКХ и выноса мусора. Всего по области у нас 320 волонтёров уже зарегистрировались. В день мы получаем около пяти заявок на данный момент, то есть большого вала нет, и волонтёры справляются со своей работой. Число заявок постепенно растёт, но мы ждём бум к концу недели, когда пожилым людям надо будет забрать пенсии, снять деньги в Сбербанке и оплатить квитанции ЖКХ. Скорее всего, для этого они тоже будут звонить и просить помощи волонтёров», — рассказал участник движения.

Волонтёры предпринимают меры безопасности, чтобы уязвимым положением пожилых людей не могли воспользоваться мошенников:

«У каждой заявки, которая поступает в региональный штаб, есть идентификационный номер. Соответственно, когда пенсионер обращается на горячую линию, ему оператор диктует этот номер. Как только приходит волонтёр, он сначала называет этот номер, и только потом идёт разговор по существу — уточняется набор лекарств, набор продуктов, который нужен. Этот номер должен оградить пожилых людей от мошенников, и эту информацию доводят до всех заявителей».

В магазинах региона цены на продовольствие не изменились, не считая резко подорожавших по всей страны лимонов, имбиря и чеснока. А вот из списков лекарств, которые пенсионеры поручают купить, волонтёрам удаётся найти не всё.

«В аптеках сейчас нет парацетамола, а его многие просят. Многие на это жалуются. Сегодня мы ходили по магазинам, смотрели, насколько повысились цены. Продукты есть, за исключением гречи. Всё остальное на прилавках есть по обычным ценам. Подорожали лимон, имбирь, чеснок, но они не являются продуктами первой необходимости. В основном, просят купить макароны, крупы, хлеб, молоко и овощи».

По словам Михаила Мойсеянчика, волонтёрское движение, изначально состоявшее из молодых людей, сейчас объединяет всё больше владимирцев разного возраста. К оказанию помощи незащищённым слоям населения присоединяются общественники и бизнес-сообщество.

«В основном, волонтёры — это студенты и молодёжь, среди них много активных людей. Есть таксисты, которые сейчас остались без заказов и приходят помогать. Нашим волонтёрам от 18 до 50 лет. Те, кто старше, остаются в штабе, ведут инструктаж с новобранцами. Сейчас большую помощь оказывают предприниматели, бизнес-сообщество. Помогают с масками, антисептиками, одноразовыми перчатками для волонтёров. На следующей неделе будем собирать индивидуальные продуктовые корзины для нуждающихся. Например, это многодетные семьи, которым нужна помощь. Этой категории будет оказывать по заявкам адресную помощь за счёт предпринимателей и общественных организаций, которые вышли на нас и тоже предложили помощь. Мы своими усилиями тоже собираем, что можем».

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