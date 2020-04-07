Махачкала, , 16:03 — REGNUM Угроза распространения коронавирусной инфекции вынудила вузы Дагестана перейти на онлайн-обучение, и многие студенты на этот период уехали в свои родные села. Так, например, поступил участник движения «Молодежка ОНФ» Магомед Муртзалиев. При этом молодой человек не только продолжает учиться дистанционно, но и находит время шить медицинские маски для соседей-сельчан.

Магомед обучается в Дагестанском государственном университете по специальности «прикладная математика и информатика». Когда родной вуз временно закрылся на карантин, он решил вернуться в свое высокогорное село Углух Чародинского района. Здесь он в свободное время шьет медицинские маски для местных жителей, которые каждый день работают в своих подсобных хозяйствах.

«У нас не продаются маски, даже в райцентре их раскупили, — рассказал Магомед корреспонденту ИА REGNUM. — В селе у каждого жителя есть свое подсобное хозяйство, за которым нужен уход, поэтому им ежедневно приходится выходить на улицу без средств защиты. Вот и пришла идея как-то помочь своим односельчанам. В свободное время, по вечерам, шью маски и раздаю. Несколько штук раздал и родственникам из соседнего села».

Магомед признался, что шить маски каждый день не получается, поскольку немало времени отнимает учеба, также нужно помогать по хозяйству. Но если удается сесть за работу, то за вечер волонтер успевает сделать пять-шесть изделий. Учитывая, что в небольшом селе Углух проживает лишь около 25 семей, такими темпами к концу месяца молодой человек сможет обеспечить своими масками всех односельчан.

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