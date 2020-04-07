Москва, , 15:51 — REGNUM Мэр Липецка Евгения Уваркина рассказала, почему жителей её города обязали носить маски во время пользования общественным транспортом. В эфире программы «Время покажет» на Первом канале 7 апреля Уваркина заявила:

«Мы не говорим о медицинских масках. Мы понимаем, что это сейчас дефицит, и обращаемся к жителям и к работодателям с тем, чтобы в общественных местах и в первую очередь в транспорте все пассажиры были в масках. Это многоразовые маски, самодельные маски. Сегодня более 50 предприятий готовы шить маски, и мы ведём работу с работодателями, которые могут и должны обеспечивать своих работников многоразовыми масками. Когда человек заходит в автобус без маски, это не значит, что мы будем высаживать людей».

Напомним, согласно появившейся ранее информации, всех жителей Липецка обязали носить маски при пользовании общественным транспортом.