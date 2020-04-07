Сухум, , 16:20 — REGNUM Разведчики военной российской базы, расположенной в Абхазии, во время лагерного сбора провели многодневные специальные тактические занятия по обучению действиям в тылу противника. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО).

«На полигонах Цабал и Нагвалоу разведчики совершали рейды в пешем порядке и на бронетехнике от 10 до 50 км в тыл условного противника, разведгруппы работали автономно на протяжении нескольких дней», — говорится в публикации пресс-службы ведомства.

Сообщается, что разведывательным подразделениям было оказано сопротивление со стороны мотострелковых и инженерно-саперных подразделений. На учениях военнослужащие применяли боевую экипировку «Ратник», беспилотные летательные аппараты и комплексы управления и связи войсковой разведки «Стрелец».