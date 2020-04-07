Токио, , 15:49 — REGNUM Первые наборы конструкторов из серии Lego Super Mario Adventures выйдут 1 августа 2020 года. Об этом 7 апреля сообщает портал ComicBook.

В стартовую линейку конструкторов войдут три набора, посвящённых приключениям Марио и его друзей. Сообщается также, что приложение Lego Super Mario для смартфонов можно будет скачать бесплатно и с его помощью отслеживать результаты игры.

Напомним, Lego Super Mario Adventures — это серия «интерактивных конструкторов», созданных компаниями Lego и Nintendo. При помощи специального приложения в них можно будет играть, как и в компьютерные игры о Марио: собирать монетки, сражаться с боссами и т.п.

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