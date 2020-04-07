Белгород, 7 апреля 2020, 16:04 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтверждён у пациентки с пневмонией в Вейделевке Белгородской области, сообщили 7 апреля в региональном оперативном штабе. Женщину перевели в профильное специализированное отделение в Старый Оскол.
Пациентка поступила в Вейделевскую районную больницу с диагнозом «пневмония». После того, как в посёлке медучреждение закрыли на дезобработку, женщину вместе с другими больными перевели в стационар в Ровеньскую ЦРБ. Когда тест на COVID-19 дал положительный результат, её перевели в профильное специализированное отделение в Старый Оскол. С
В регионе на 7 апреля выявлено 14 случаев заболевания COVID-19.
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