Белгород, , 16:04 — REGNUM Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией подтверждён у пациентки с пневмонией в Вейделевке Белгородской области, сообщили 7 апреля в региональном оперативном штабе. Женщину перевели в профильное специализированное отделение в Старый Оскол.

Пациентка поступила в Вейделевскую районную больницу с диагнозом «пневмония». После того, как в посёлке медучреждение закрыли на дезобработку, женщину вместе с другими больными перевели в стационар в Ровеньскую ЦРБ. Когда тест на COVID-19 дал положительный результат, её перевели в профильное специализированное отделение в Старый Оскол. С

«С больной контактировали шесть пациентов. У всех них отрицательный анализ на COVID-19: четверо выписались и долечиваются дома на самоизоляции, двое остались в больнице с диагнозом «пневмония». Также с заболевшей контактировали 4 врача, у которых также отрицательные анализы на коронавирус. Три из них ушли домой на самоизоляцию, а четвёртый медицинский работник находится в обсервации в Ровеньской ЦРБ, потому что не имеет условий для домашней самоизоляции», — уточнили в оперативном штабе.

В регионе на 7 апреля выявлено 14 случаев заболевания COVID-19.

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