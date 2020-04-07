Нальчик, , 15:41 — REGNUM В Кабардино-Балкарии подписано распоряжение правительства, которое разрешает работу ряду предприятий в нерабочие дни до 30 апреля 2020 года, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным. Список, утвержденный ранее главой государства, значительно расширен.

В него вошли, в частности, организации, ведущие деятельность по производству, поставкам и реализации средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и лекарственных средств, медицинских изделий, предприятия общественного питания, в том числе рестораны, кафе, столовые и даже бары, если они обслуживают граждан на вынос и с возможностью доставки товаров.

Разрешена работа СМИ с ограничением по числу участвующих в процессе производства, адвокатов и нотариусов, частных охранных предприятий, компаний по техобслуживанию и ремонту транспортных средств и продаже запчастей.

Кроме того, с 6 апреля в Кабардино-Балкарии разрешили работу ломбардов, транспортных компаний, осуществляющих обслуживание населения и грузовые перевозки, моек автомашин, парикмахерских, химчисток, промышленных предприятий, расположенных на территории муниципальных районов, при условии обеспечения доставки работников к месту работы и на своем транспорте. Будут также работать организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водо‑ и газоснабжения и ряд других предприятий и организаций.