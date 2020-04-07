Москва, , 15:36 — REGNUM Во вторник, 7 апреля 2020 года состоялась презентация проекта «Неизвестный знаменосец» — это новый иммерсивный проект, созданный совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России» и РИА Новости при поддержке медиагруппы «Красный квадрат». Он подготовлен к 75-летию Великой Победы и в формате виртуальной реальности рассказывает о водружении на Рейхстаг флагов и знамен победившей Красной армии. О символическом и стратегическом значении спецоперации «Знамя Победы», в которой планово и стихийно принимали участие десятки штурмовых групп и бойцов-одиночек. В проекте, который выполнен в технологии VR-реконструкции представлена история 12 флагов и знамен. А также групп красноармейцев, которые стремились и смогли установить свои знамена над Рейхстагом во время боев и сразу после них.

Проект воссоздает события 30 апреля — 2 мая 1945 года. В первой сцене проекта пользователь видит реальность глазами одного из бойцов Красной армии, его задача — установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история дюжины красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.

Озвучивали проект известные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.

«Для работы мы использовали большое количество архивных материалов, фотографий, документальной съемки. Всю крышу Рейхстага целиком нам пришлось воссоздавать по чертежам и обрывочным изображениям, — рассказала заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева, — Я рада, что нам удалось по кусочкам собрать какую-то часть личных историй бойцов и групп. Это же касается истории флагов, обстоятельств боевых действий тех дней».

«Открывая новые страницы истории, особенно связанные с победоносным завершением страшной войны, мы еще глубже погружаемся не просто в прошлое, а в ту реальность, в которой жили наши бабушки и дедушки. Они не щадили своей жизни и здоровья ради своих внуков. Чтобы они могли нами гордиться, каждый из нас должен быть знаменосцем в благих целях и в труде. Не важно, боевой или трудовой путь мы выбрали для себя — считает руководитель Исполкома Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, — Интерактивный проект «Неизвестный знаменосец» — это часть большого проекта «Знаменосцы Победы», который наше Движение реализует при поддержке Фонда президентских грантов. Он призван раскрыть населению малоизвестные страницы истории Великой Отечественной войны и заставить каждого задуматься, является ли он знаменосцем сегодня и что он сделал, чтобы сохранить память о своих предках».

«О Победе можно рассказывать разным языком, в том числе с помощью таких иммерсивных, высокотехнологичных проектов, — отметил генеральный директор «Красного квадрата» Илья Кривицкий, — Сейчас конкуренция за внимание аудитории особенно высока, и молодых людей, детей надо впечатлять, поражать, чтобы заставить остановиться и задуматься. Возможно, посмотрев «Неизвестного знаменосца», кто-то впервые решит прочитать книгу о войне или посмотрит исторический фильм. В общем, такие проекты — это своего рода процесс воспитания, вопрос культуры».

Проект «Неизвестный знаменосец» продолжает серию экспериментов МИА «Россия сегодня» в области высокотехнологичной журналистики. Он доступен в приложении РИА. Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.

Справочно: В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса «В союзе слова и добра» и другие.