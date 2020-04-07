Москва, 7 апреля 2020, 15:36 — REGNUM Во вторник, 7 апреля 2020 года состоялась презентация проекта «Неизвестный знаменосец» — это новый иммерсивный проект, созданный совместно Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением «Бессмертный полк России» и РИА Новости при поддержке медиагруппы «Красный квадрат». Он подготовлен к 75-летию Великой Победы и в формате виртуальной реальности рассказывает о водружении на Рейхстаг флагов и знамен победившей Красной армии. О символическом и стратегическом значении спецоперации «Знамя Победы», в которой планово и стихийно принимали участие десятки штурмовых групп и бойцов-одиночек. В проекте, который выполнен в технологии VR-реконструкции представлена история 12 флагов и знамен. А также групп красноармейцев, которые стремились и смогли установить свои знамена над Рейхстагом во время боев и сразу после них.
Проект воссоздает события 30 апреля — 2 мая 1945 года. В первой сцене проекта пользователь видит реальность глазами одного из бойцов Красной армии, его задача — установить Знамя Победы. Во второй рассказывается история дюжины красных стягов, взвившихся над поверженной столицей Третьего рейха. В эпилоге представлена сцена-метафора освобожденной от нацизма Европы.
Озвучивали проект известные российские артисты Егор Бероев, Виктор Добронравов, Игорь Петренко, Максим Демченко. Также в записи принял участие телеведущий, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Проект «Неизвестный знаменосец» продолжает серию экспериментов МИА «Россия сегодня» в области высокотехнологичной журналистики. Он доступен в приложении РИА. Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.
Справочно: В 2019 году журналистские VR-проекты РИА Новости стали лауреатами российских и международных премий. В частности, проекты завоевали премию Всемирной газетной и новостной ассоциации (WAN-IFRA) European Digital Media Awards, международную премию IPRA Golden World Awards 2019, премию Всероссийского конкурса «В союзе слова и добра» и другие.