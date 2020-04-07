Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM В Екатеринбурге десятки прихожан собрались в храме Вознесения Господня, невзирая на пандемию COVID-19. Об этом сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте».

На опубликованных фотографиях видно, что снаружи храма ожидают своей очереди десятки жителей. 7 апреля отмечается православный праздник Благовещения.

Между тем, ранее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл ранее призвал верующих молиться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует режим самоизоляции. В регионе подтверждён 51 случай COVID-19.

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