Джакарта, , 15:36 — REGNUM Волонтер целевой группы по борьбе с коронавирусом в Индонезии Андре Рахадиан заявил, что довольно много людей зарегистрировались в качестве добровольцев для помощи в борьбе с COVID-19, сообщает Kompas.

«По данным на 7 апреля, было зарегистрировано 17 616 волонтеров», — заявил Андре Рахадиан в Джакарте.

По его словам, из общего числа зарегистрированных лиц 3326 заявителей являются медицинскими работниками.

«Наибольшее количество добровольцев зарегистрировалось в Джакарте и провинции Западная Ява», — отметил Андре Рахадиан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии подтвердили 2738 случаев заражения кронавирусом в 32 провинциях страны.

Читайте ранее в этом сюжете: В Индонезии выявлено 2738 случаев заражения кронавирусом