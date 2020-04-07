Ташкент, , 15:34 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 504, сообщили 7 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

В ведомстве уточнили, что новые случае выявили у 32 граждан республики. Других сведений об инфицированных не сообщается. По состоянию на 7 апреля выздоровели 30 человек, скончались двое.

Отметим, с моменты введения карантина в Узбекистане зарегистрировано 32 649 нарушений ограничительных мер. Чаще всего карантин нарушают жители Ташкента, которых оштрафовали 5284 раза.

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