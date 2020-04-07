Сухум, , 15:38 — REGNUM Более 700 койко-мест в медучреждениях для лечения COVID-19 может быть развернуто в Абхазии, если потребуется. Об этом 7 апреля заявил в эфире Абхазского телевидения министр здравоохранения страны Тамаз Цахнакия.

«В Гудаутской больнице в инфекционном отделении сейчас 70 койко-мест, а при необходимости будет увеличено до 350. Всего по Абхазии может быть развернуто до 730 мест», — сказал глава минздрава.

Министр также сообщил, что благодаря помощи Московской абхазской диаспоры в больницы республики закупили 21 аппарат искусственной вентиляции лёгких.

Напомним, в Абхазии на данный момент нет выявленных случаев заражения коронавирусом. Тем не менее в республике введено чрезвычайное положение и действуют карантинные меры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Абхазии рассказали о мерах по предотвращению распространения коронавируса