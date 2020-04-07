Волгоград, , 16:02 — REGNUM 89 человек с подозрением на COVID-19 находятся в больницах Волгоградской области. Два пациента выздоровели и выписаны. Об этом 7 апреля рассказали в региональном оперативном штабе.

В больницах ожидают результатов тестов 68 взрослых и 21 ребёнок. В режиме самоизоляции на дому остаются 2 968 человек. После выздоровления от COVID-19 выписаны два пациента.

С начала проведения противоэпидемических мероприятий 4,95 тысячи человек прибыли из неблагополучных по коронавирусу территорий и попали под медицинское наблюдение. За всё время медики обследовали на новый коронавирус 6,4 тысячи волгоградцев.

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