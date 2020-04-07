Вильнюс, , 15:30 — REGNUM Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 7 апреля, в парламенте Литвы рассказал, от каких условий будет зависеть постепенное смягчение, а впоследствии и снятия режима карантина и всеобщей изоляции, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Эти выходные критические. Если будет скачок на выходных, значит, примерно 10 суток понадобится для того, чтобы совладать с этим всплеском и ещё 10−12 суток для стабилизации ситуации», — сказал Сквернялис, призывая жителей страны оставаться дома в пасхальные выходные 11−13 апреля. «Давайте будем терпеливыми, потерпим ещё эти выходные, а потом будут дополнительные инструменты», — добавил премьер.

В Литве на католическую Пасху будет ограничено движение между городами, которое контролировать будут военные и полиция.

В Литве в настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей изоляции, карантин формально действует до 13 апреля, однако власти Литвы уже пообещали его продлить до начала мая. Заболело 880 человек, 15 человек скончались.