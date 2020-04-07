Тверь, , 15:25 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя подписал постановление о продлении на территории региона дополнительных мер по предупреждению распространения в Верхневолжье новой коронавирусной инфекции.

До 30 апреля 2020 года приостановлена деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, ограничена работа розничной торговли. Исключение действует для магазинов, где осуществляется продажа продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости, аптек и аптечных пунктов, салонов связи, зоомагазинов, официальных автодилеров, объектов торговли, которые осуществляют реализацию запасных частей к сельскохозяйственной и иной специализированной технике, строительных и отделочных материалов и инструментов, садово-огородных предметов и инвентаря, санитарно-технических изделий, а также точек, реализующих продажу товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Работа всех этих торговых объектов должна осуществляться при условии соблюдения ряда правил: ежедневного измерения температуры работников до начала смены и в течение рабочего дня, ежедневного проведения дезинфекции торговых помещений, включая обработку контактных поверхностей. Работники должны использовать средства индивидуальной защиты, во всех помещениях должна быть нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции не менее 1,5 метров, на входах должны быть установлены дезинфицирующие средства для посетителей.

До 30 апреля включительно на территории Тверской области не будут работать салоны красоты, косметические кабинеты, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, сауны и иные объекты, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие личное присутствие гражданина.

На этот же срок приостанавливается посещение организаций общего, дополнительного образования, в учреждениях организовано дистанционное обучение. При этом в школах для учеников начальных классов при необходимости организуется работа дежурных групп численностью не более 12 учеников с дистанционным обучением. Ученикам начальных классов, а также детям из малоимущих семей 5−11 классов в период дистанционного обучения будут предоставлены продуктовые наборы.

В муниципальных дошкольных учреждениях образования организуется работа дежурных групп с соблюдением всех норм санитарного режима.

По 12 апреля включительно в филиалах МФЦ Тверской области не принимаются документы лично от граждан. Выдача документов производится в электронном виде, а также по ранее поданным заявлениям в установленном порядке по предварительной записи. Приостановлена работа парикмахерских, бань.

На этот же срок на территории региона приостановлена работа ярмарок.

До отмены в установленном порядке в Тверской области приостанавливается оказание платных услуг частными медицинскими организациями, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания экстренной и неотложной помощи, а также оказание любых стоматологических услуг, кроме экстренных и неотложных случаев.

Временно приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах. Исключение действует лишь для лиц, находящихся в служебных командировках. Такое ограничение будет действовать на территории тверского региона с 28 марта по 12 апреля 2020 года.

Вплоть до 1 июня 2020 года приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, расположенных в курортах местного значения, в санаториях, санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия. До этого же времени приостановлена деятельность объектов массового отдыха, расположенных в курортах местного значения.

На территории Тверской области продолжает действовать запрет на проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и подобных мероприятий с очным участием граждан. Также приостановлено посещение ночных клубов (дискотек) и аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых комнат, детских развлекательных центров и других досуговых развлекательных заведений.

Продолжает действовать запрет курения с использованием кальяна в зданиях и помещениях в них, а также в общественных местах при оказании услуг организациями всех форм собственности и индивидуальными предпринимателями, в том числе при оказании услуг общественного питания.

В спортивных учреждениях временно приостановлены физкультурные и спортивные (в том числе тренировочные) мероприятия с очным участием людей. Для граждан введено временное ограничение посещения спортивных комплексов, бассейнов и других учреждений спорта в целях предупреждения распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.

Режим повышенной готовности введён на территории Верхневолжья с17 марта. Жители Тверской области и других регионов, находящиеся на территории Верхневолжья, вернувшиеся из-за рубежа, не прошедшие двухнедельной самоизоляции, обязаны звонить на телефон «горячей линии» 8−800−333−93−72. По этому же номеру можно узнать информацию о профилактике и раннем выявлении новой коронавирусной инфекции.

Официальная информация о коронавирусной инфекции в Тверской области размещается на сайтах Правительства Тверской области, Министерства здравоохранения Тверской области, в социальных сетях, сообщает пресс-служба правительства Тверской области.