Москва, , 15:30 — REGNUM Российские специалисты увеличили количество тестирований на коронавирус до 61 тыс. в день. Об этом заявила 7 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович в интервью телеканалу RT.

По её словам, теперь можно будет выявить не только тех, кто болен COVID-19 или контактировал с больными, но и потенциальных носителей, которые полностью здоровы, но имели контакты с заражёнными людьми.

Возможность проводить в России тесты «по запросу» позволит больше узнать о «скрытых путях» распространения нового коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, к 7 апреля в России провели более 795 тыс. тестов на коронавирус.

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