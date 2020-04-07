Киев, 7 апреля 2020, 15:24 — REGNUM Окно возможностей для проведения переписи населения на Украине упущено, заявил министр правительства Украины Олег Немчинов 7 апреля в интервью изданию UA-Times.
По словам чиновника, для проведения классической переписи населения на Украине нужны деньги и время.
Немчинов отметил, что для проведения переписи в 2020 году, её подготовка должна была начаться в марте.
Напомним, последний раз на Украине перепись населения проводилась в 2001 году. С тех пор она регулярно откладывалась. По оценке экспертов, реальное население Украины составляет около 30 млн человек.
Читайте также: Экономист высчитал, что население Украины сейчас — 32−33 млн человек
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины планировали провести перепись населения в последних месяцах 2020 года.
Читайте также: Стала известна точная дата проведения переписи населения на Украине