Киев, , 15:24 — REGNUM Окно возможностей для проведения переписи населения на Украине упущено, заявил министр правительства Украины Олег Немчинов 7 апреля в интервью изданию UA-Times.

По словам чиновника, для проведения классической переписи населения на Украине нужны деньги и время.

«Я не готов сказать, готово ли сейчас государство, по крайней мере, в этом году, расходовать средства. К тому же, её цикл подготовки достаточно длительный», — отметил он.

Немчинов отметил, что для проведения переписи в 2020 году, её подготовка должна была начаться в марте.

Напомним, последний раз на Украине перепись населения проводилась в 2001 году. С тех пор она регулярно откладывалась. По оценке экспертов, реальное население Украины составляет около 30 млн человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Украины планировали провести перепись населения в последних месяцах 2020 года.

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