Москва, , 15:22 — REGNUM В связи с распространением коронавируса в Москве закрылась служба заказа такси «Фаэтон». Об этом 7 апреля сообщает Интерфакс со ссылкой на пользователей сервиса.

По данным издания, служба прекратила работу 6 апреля. «Фаэтон» подтвердил эту информацию. Отмечается, что закрыться компанию вынудил коронавирус, поскольку сотрудники «не могут заработать из-за необходимости сидеть дома».

Напомним, в Москве в 10:00 7 апреля было зафиксировано снижение пассажиропотока в такси на 56% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. До 30 апреля в России действует режим самоизоляции — выходить из дома можно только по веской причине.