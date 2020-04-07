Рыбинск, Ярославская область, , 15:15 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области с 7 апреля начал действовать временный запрет на посещение кладбищ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Рыбинска. Ограничительные меры вводятся на территории 4 кладбищ — Южном, Западном, Болтинском и Софийском. Проезд на территорию разрешен только для траурных процессий.

Кладбище в Рыбинске Yarnews.net

«Впереди православные праздники, во время которых горожане привыкли посещать места захоронения. Учитывая сложившуюся эпид. ситуацию, для исключения массового скопления людей на кладбищах, мы вводим эту меру. Просьба к горожанам — с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Олеся Минеева.

Также в Рыбинской администрации сообщили, что отменяют традиционные бесплатные рейсы общественного транспорта к местам захоронений, которые организовываются на Пасху (19 апреля) и Радоницу (28 апреля). Аналогичные меры в Ярославле пока не вводились.

«По информации МКУ «Служба городских кладбищ» и МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» кладбища работают в обычном режиме», — пояснили в мэрии Ярославля.

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