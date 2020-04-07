Рыбинск, Ярославская область, 7 апреля 2020, 15:15 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области с 7 апреля начал действовать временный запрет на посещение кладбищ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на администрацию Рыбинска. Ограничительные меры вводятся на территории 4 кладбищ — Южном, Западном, Болтинском и Софийском. Проезд на территорию разрешен только для траурных процессий.
«Впереди православные праздники, во время которых горожане привыкли посещать места захоронения. Учитывая сложившуюся эпид. ситуацию, для исключения массового скопления людей на кладбищах, мы вводим эту меру. Просьба к горожанам — с пониманием отнестись к вводимым ограничениям, — рассказала директор департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Олеся Минеева.
Также в Рыбинской администрации сообщили, что отменяют традиционные бесплатные рейсы общественного транспорта к местам захоронений, которые организовываются на Пасху (19 апреля) и Радоницу (28 апреля). Аналогичные меры в Ярославле пока не вводились.
«По информации МКУ «Служба городских кладбищ» и МУП «Специализированная служба по вопросам похоронного дела» кладбища работают в обычном режиме», — пояснили в мэрии Ярославля.
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